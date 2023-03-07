7 آذار 1876 – ألكسندر جراهام بيل يحصل على براءة اختراع الهاتف

دمشق-سانا

1849 – حل البرلمان النمساوي.

1876 – ألكسندر جراهام بيل يحصل على براءة اختراع الهاتف.

1886 – إنشاء مدينة لابريا في ولاية الأمازون بالبرازيل لتصبح اليوم مقاطعة لابريا.

1942 – القوات البريطانية تحتل إثيوبيا، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1945 – قوات التحالف تعبر نهر الراين، والقوات الأمريكية تدخل ألمانيا وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1945 – الحرب العالمية الثانية… القوات الأمريكية تستولي على جسر لوديندورف على نهر راين.

1962 – بدء أول جلسة من جلسات مفاوضات إيفيان التي أدت إلى استقلال الجزائر.

1996 – انتخاب أول برلمان فلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

2007 – مجلس العموم البريطاني يصوت على الموافقة على أن يكون مجلس اللوردات بالانتخاب 100 بالمئة.

2009 – تصميم التلسكوب الفضائي كبلر من أجل استكشاف كوكب أرضي آخر يستطيع البشر العيش فيه.

من مواليد هذا اليوم:

1857 – يوليوس فاغنر فون يورغ، طبيب نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1927.

1938 – ديفيد بلتيمور، عالم بيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.

من وفيات هذا اليوم:

1932 – أريستيد بريان، رئيس وزراء فرنسا الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926.

1954 – أوتو ديلس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950.

أعياد ومناسبات:

يوم المُعلم في ألبانيا.

يوم الصمت في بالي.

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