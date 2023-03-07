مقتل ثلاثة أشخاص جراء إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة أشخاص نتيجة إطلاق نار داخل منزل بولاية إلينوي إحدى ولايات إقليم وسط غرب الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة (ايه بي سي) نيوز الإخبارية عن مصدر بشرطة الولاية قوله في تصريح: إن “ثلاثة أشخاص قتلوا بينهم طفل جراء اقتحام مجهول أحد المنازل بضاحية بولينغبروك بولاية إلينوي وقيامه بإطلاق النار عليهم”.

وتابع المصدر: إنه تم اعتقال المشتبه به بإطلاق النار ويجري التحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادث والأسباب الدافعة وراء ذلك.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي.

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