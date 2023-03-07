الأونروا تطلق نداء من أجل اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من الزلزال

بيروت-سانا

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نداءً عاجلاً لجمع 16.2 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان المتضررين من الزلزال.

وقالت الأونروا في بيان: “إنه من ضمن أولى المنظمات الإنسانية الموجودة على الأرض قدمت الأونروا خدمات الإغاثة الطارئة التي تشمل الرعاية الصحية والنفسية الاجتماعية والعقلية والمعونات الغذائية والنقدية والمواد غير الغذائية وإعانات الإيجار والإسكان للاجئين الفلسطينيين في حلب واللاذقية” مشيراً إلى أن الزلزال تسبب أيضاً بأضرار بالمساكن والبنية التحتية الضعيفة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بما في ذلك المرافق الطبية والتعليمية وأبراج المياه.

وأضاف البيان: إن هذا النداء العاجل المحدث سيمكن الأونروا من دعم اللاجئين المتضررين بالمواد النقدية وغير الغذائية حتى آب القادم والحصول على تمويل لإعادة تأهيل مباني الأونروا ومنازل الفلسطينيين التي دمرها الزلازل.

من جهته قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: “إن الزلازل والهزات الارتدادية التي تلته تسببوا بالمعاناة للناس في شمال سورية واللاجئين الفلسطينيين عبر خطوط التصدع ” لافتاً إلى أن الأونروا تمكنت من الاستجابة لحاجتهم الأكثر إلحاحا للسلامة والمساعدة في اليوم الأول حيث كان هناك نحو 700 شخص ينامون في مدرسة تابعة للوكالة في اللاذقية.

وقال: “إننا نعتمد على شركائنا لمساعدتنا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة”.

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