الرئيسان الروسي والأوزبكي يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف في اتصال هاتفي اليوم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما في ذلك تنفيذ مشاريع واعدة في المجالين التجاري والاقتصادي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الكرملين قوله في بيان:” إن الرئيس الروسي ونظيره الأوزبكي ناقشا خلال الاتصال عدداً من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية للشراكة الاستراتيجية والتحالف بما في ذلك تلك المتعلقة بتنفيذ المشاريع الواعدة في المجالين التجاري والاقتصادي.”

وكان الرئيسان بحثا منتصف العام الماضي القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي ولا سيما في المجالين التجاري والاقتصادي.

يذكر أن روسيا وأوزبكستان وقعتا في منتصف تشرين الأول 2022 إعلاناً حول شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، ووقع رئيسا البلدين الإعلان بعد مفاوضات جرت على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.

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