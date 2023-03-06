طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية فوق مرتفعات الساحل

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…