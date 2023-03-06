لافروف: تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية أولوية لروسيا

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تعزيز العلاقات مع دول العالم الإسلامي من أولويات السياسة الخارجية لبلاده.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله خلال اجتماع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية والعالم الإسلامي في موسكو: إن “روسيا أكبر قوة ودولة وحضارة في أوراسيا، وتحافظ على علاقات طيبة وصادقة ومحترمة بشكل متبادل مع دول العالم الإسلامي”.

وأعرب لافروف عن تأييد بلاده مع أصدقاء من الدول الإسلامية، تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وديمقراطية على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبعيداً عن القيم الليبرالية المتطرفة التي يفرضها الغرب الجماعي بقوة.

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