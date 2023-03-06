ضبط معمل أجبان في حماة بمخالفة إعادة طبخ الأجبان الفاسدة

حماة-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة معمل أجبان في مدينة حماة بمخالفة الغش والتدليس.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود في تصريح لمراسل سانا أنه تم ضبط معمل أجبان بمخالفة إعادة طبخ الأجبان الفاسدة والمتعفنة بعد غسلها، وإضافة النشاء لها بقصد الغش والتدليس وتغيير النكهة وتغطية أثر الفساد بما يخالف القواعد الصحية، ويشكل ضرراً للمستهلك.

وأشار إلى أنه تم إتلاف الكمية المضبوطة، ومصادرة النشاء وتجري متابعة الإجراءات القانونية بحق المعمل.

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