وصول 4 طائرات إماراتية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال

محافظات-سانا

وصلت 4 طائرات إماراتية اليوم إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب، تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية الشهر الماضي.

إلى مطار دمشق الدولي وصلت طائرة تحمل 24 طناً و 760 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإغاثية، كما وصلت طائرتان إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل الأولى 25 طناً، والثانية 24 طناً من المواد الإغاثية، فيما وصلت طائرة أخرى إلى مطار حلب الدولي تحمل 30 طناً و800 كيلوغرام من المواد الغذائية للمتضررين من الزلزال.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

مطار دمشق الدولي

مطار حلب الدولي