البعثة الدبلوماسية السورية في هنغاريا تواصل جهودها في جمع المساعدات لمتضرري الزلزال

بودابست-سانا

تواصل البعثة الدبلوماسية السورية في هنغاريا تلقي المزيد من المساعدات الإغاثية من الجالية السورية والمنظمات الخيرية، لإرسالها إلى متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من الشهر الماضي.

وأشرف رئيس البعثة السفير بشار سمارة مع أعضاء البعثة، ورئيس وأعضاء مكتب الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع هنغاريا على تجميع وتحميل مواد الإغاثة في نقطة تجميع المساعدات في مخازن الاتحاد الدولي لرياضة تيك بول الذي قدم التسهيلات الضرورية للبعثة، لإنجاح وتسهيل عمليات تجميع المعونات، تمهيداً لنقلها إلى ميناء اللاذقية ليتم تسليمها لمندوبي اللجنة العليا للإغاثة في سورية.

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