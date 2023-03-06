أمسية في السويد تضامناً مع الشعب السوري بمواجهة تداعيات الزلزال

استوكهولم-سانا

أقامت منظمة حركة تمكين المرأة في السويد بالتعاون مع قناة SuryoyoSat الفضائية أمسية فنية ودينية في كنيسة مار بطرس وبولس للسريان الأرثوذكس في استوكهولم، تضامناً مع الشعب السوري بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له سورية في السادس من الشهر الماضي، والذي جاء في ظل إجراءات قسرية غربية أحادية عليها.

وتحدث المشاركون في الأمسية التي أعدتها رئيسة المنظمة الإعلامية السورية مايا مراد، وحضرها القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في استوكهولم الدكتور تميم ملكو، وشخصيات سياسية ودينية وثقافية سويدية وعربية عن معاناة الشعب السوري جراء الزلزال، وعبروا عن اتصالهم الوجداني بالوطن وأبنائه وإصرارهم على إبقاء جسور المحبة والتضامن معهم.

وفي ختام الأمسية التي شارك فيها عدد من الفنانين والموسيقيين السوريين تم جمع التبرعات لدعم الأسر والعائلات المنكوبة جراء الزلزال المدمر.

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