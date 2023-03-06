الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين ومروحية خلال الساعات الماضية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز (سو27) و(ميغ 29)، ومروحية من طراز (مي8) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، كانت الحصيلة كما يلي:

في اتجاه كوبيانسك:

قضت القوات المسلحة الروسية على 45 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة.

وفي اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجيه:

قضت القوات المسلحة الروسية على 225 جندياً أوكرانياً، ودمرت خمس مركبات قتال مشاة، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة، وأربع مركبات عسكرية خاصة، ومركبة قتالية من طراز (أوراغان)، ومدافع ميدان (دي30)، إضافة إلى مستودع ذخيرة للواء المدفعية 55 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة داتشنوي، ورادارين مضادين للبطارية آن (تي بي كيو37) أمريكيي الصنع.

وفي اتجاه كراسنو ليمانسك:

بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 160 عسكرياً، ودبابة واحدة، وثلاث مركبات قتال مشاة، وخمس مركبات قتال مصفحة، وثلاث مركبات عسكرية، ومركبة قتالية من راجمات (غراد).

كما أسقطت مقاتلة روسية في معركة جوية مقاتلة أوكرانية من طراز (سو27)، إضافة إلى مروحية من طراز (مي8).

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية:

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز (ميغ29)، واعترضت 15 قذيفة من راجمات الصواريخ الأمريكية (هيمارس)، وكذلك من أنظمة (أوراغان)، ودمرت 9 طائرات مسيرة.

واستهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية خلال اليوم 86 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات في 117 مقاطعة.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 396 طائرة مقاتلة، و217 مروحية، و3345 طائرة مسيرة، و410 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و8192 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1054 مركبة قتالية من راجمات صواريخ متعددة، و4284 وحدة من مدافع الميدان والهاون، وكذلك 8771 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

من جانب آخر، أكد مساعد القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين أن حوالي 10 آلاف جندي أوكراني محاصرون في أرتيوموفسك.

وأشار غاغين إلى أن بعض الوحدات الأوكرانية تركت مواقعها، وأخرى تحاول المغادرة في الوقت الذي تحاول فيه مدفعية الجيش الروسي ملاحقتهم، موضحاً أن القوات الروسية تسيطر الآن على جميع مداخل المدينة.

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي يسيطر عليه النظام في كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتمثل محوراً مهماً لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في إقليم دونباس.

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