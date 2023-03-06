قافلة مساعدات روسية إلى حي الشيخ مقصود في حلب

حلب-سانا

وصلت قافلة مساعدات روسية إلى حي الشيخ مقصود بمدينة حلب مؤلفة من أربع شاحنات تحتوي مواد غذائية وحرامات وألبسة وأغطية وخيماً للمتضررين من الزلزال.

وبين رئيس مركز التنسيق الروسي في حلب العقيد سيرغي يسونين في تصريح لمراسل سانا أن القافلة تتضمن مساعدات قدمها الشعب الروسي للمتضررين من كارثة الزلزال، لافتاً إلى أن هناك مساعدات أخرى ستوزع في تل سوسين بريف حلب الشرقي الشمالي، إضافة لاستمرار تقديم المساعدات بشكل يومي في عدد من المناطق المتضررة.

وأوضح نائب رئيس جمعية مساعدات القوميات في روسيا إيكاس مكايلان، أن هذه المساعدات تعبير عن رغبة الأهالي من مختلف القوميات في روسيا الاتحادية، بتقديم المساعدة للمتضررين من كارثة الزلزال، داعياً أن يعم الأمن والسلام في ربوع سورية وأن يتجاوز الشعب السوري هذه المحنة.

قصي رزوق

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