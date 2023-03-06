اختطاف أربعة أميركيين شمال شرق المكسيك

واشنطن-سانا

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (اف بي آي) أن أربعة أميركيين تعرضوا لإطلاق نار، وخطفوا على أيدي مسلحين شمال شرق المكسيك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب قوله في بيان: إن “الأميركيين الأربعة الذين لا تزال هويتهم مجهولة، عبروا بلدة ماتاموروس في ولاية تاماوليباس شمال شرق المكسيك يوم الجمعة الماضي، وبعد وقت قصير فتح مسلحون مجهولون النار عليهم، ثم وضعوهم في مركبة أخرى ونقلوا إلى مكان مجهول”.

وتشهد بلدة ماتوموروس الواقعة خلف الحدود مع الولايات المتحدة بجوار برونزويل في تكساس أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

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