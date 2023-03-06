الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف مخططات الاحتلال لتهويد القدس

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير حول تصعيد عمليات هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس، موضحة أن هذه التصريحات تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد واسعة النطاق لضرب الوجود الفلسطيني فيها، وفرض سيطرة الاحتلال عليها.

ولفتت الخارجية إلى أن صمت المجتمع الدولي، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين.

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