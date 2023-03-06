صحيفة ألمانية: خلافات خطيرة بين زيلينسكي وقائد قواته حول أرتيوموفسك

برلين-سانا

كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن الوضع حول مدينة أرتيوموفسك تسبب في خلاف كبير بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

ووفقاً للصحيفة فقد دار جدال بين الرجلين حول الوضع في أرتيوموفسك، حيث أوصى زالوجني قبل أسابيع قليلة بالانسحاب من المدينة (لأسباب تكتيكية) إلا أن زيلينسكي رفض ذلك، معتبرا أن من المهم التمسك بهذه المدينة.. في الوقت الذي يتفق فيه الجنود الأوكرانيون مع موقف زالوجني، قائلين: إنهم لا يفهمون الغرض من الدفاع عن أرتيوموفسك.

وحسب الصحيفة فإن الجنود الأوكرانيين يعتقدون أن الانسحاب كان يجب أن يحدث منذ فترة طويلة، ويرون أنه في حال حوصرت المدينة فسوف يتسبب الأمر في كارثة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد أشارت نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن عدداً من الوحدات الأكثر تدريبا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك قد هزمت في الأشهر الأخيرة.

فيما أعلن مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين يوم الجمعة الماضي أن المدينة تمت محاصرتها بالكامل فعلياً.

كما أكد مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في رسالة مصورة موجهة للرئيس الأوكراني أن المدينة تحت الحصار، وطالبه بإصدار أوامره لجنوده بالخروج منها.

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