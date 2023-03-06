إستونيا: فوز حزب الإصلاح في الانتخابات البرلمانية

تالين-سانا

أعلنت لجنة الانتخابات في إستونيا فوز حزب الإصلاح، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء كايا كالاس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد أمس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن اللجنة قولها: إنه وفقاً لآخر المعطيات حصل حزب الإصلاح على 31.5 بالمئة من الأصوات ما يضمن له 37 مقعداً في البرلمان، فيما حصل حزب الشعب المحافظ صاحب المركز الثاني على 16 بالمئة بـ 17 مقعداً وحزب الوسط الذي احتل المرتبة الثالثة على 14.8 بالمئة من الأصوات ليكون من نصيبه 16 مقعداً.

وإضافة إلى هذه الأحزاب يضم البرلمان الجديد أيضا الحزب ” الديمقراطي الاجتماعي” وحزب “الوطن” و”إستونيا 200″.

وكان حزب الإصلاح فاز في انتخابات عام 2019 ولكن تم إبعاده عن السلطة بعد أن شكلت ثلاثة أحزاب أصغر حكومة وانهار هذا التحالف عام 2021، ما سمح لكالاس بتشكيل تحالف لتصبح أول رئيسة وزراء تحكم البلاد.

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