6 آذار 2006- حزب الله والتيار الوطني الحر في لبنان يوقعان على وثيقة تفاهم سياسية بينهما

دمشق-سانا

1778- التوقيع على التحالف العسكري الأمريكي الفرنسي بعد أن دعمت فرنسا المستعمرات الثلاث عشرة الأمريكية خلال حرب استقلالها ضد المملكة المتحدة.

1817- القائد الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين يعبر جبال الأنديز مع جيشه لتحرير تشيلي من الاحتلال الإسباني.

1819- تأسيس سنغافورة.

1840- نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.

1922- التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.

1952- الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

1996- سقوط طائرة ركاب تركية من طراز بوينغ في المحيط الأطلسي، ومقتل جميع ركابها وطاقمها.

2004- تفجير إرهابي انتحاري داخل المترو بموسكو يودي بحياة 40 راكباً إضافة إلى جرح أكثر من 150 آخرين.

2006- حزب الله والتيار الوطني الحر في لبنان يوقعان على وثيقة تفاهم سياسية بينهما.

2006- محكمة باكستانية تأمر برفع الإقامة الجبرية عن مهندس قنبلتها الذرية عبد القدير خان.

من مواليد هذا اليوم..

1892- وليم مورفي، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.

1911- رونالد ريغان، رئيس الولايات المتحدة الأربعين.

من وفيات هذا اليوم..

1899- ليو فون كابريفي، مستشار ألمانيا.

1952- الملك جورج السادس، ملك المملكة المتحدة.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في نيوزيلندا.

اليوم الوطني في فنلندا وإسكندنافيا.