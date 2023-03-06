6 آذار 2006- حزب الله والتيار الوطني الحر في لبنان يوقعان على وثيقة تفاهم سياسية بينهما

دمشق-سانا
1778- التوقيع على التحالف العسكري الأمريكي الفرنسي بعد أن دعمت فرنسا المستعمرات الثلاث عشرة الأمريكية خلال حرب استقلالها ضد المملكة المتحدة.
1817- القائد الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين يعبر جبال الأنديز مع جيشه لتحرير تشيلي من الاحتلال الإسباني.
1819- تأسيس سنغافورة.
1840- نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.
1922- التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.
1952- الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.
1996- سقوط طائرة ركاب تركية من طراز بوينغ في المحيط الأطلسي، ومقتل جميع ركابها وطاقمها.
2004- تفجير إرهابي انتحاري داخل المترو بموسكو يودي بحياة 40 راكباً إضافة إلى جرح أكثر من 150 آخرين.
2006- حزب الله والتيار الوطني الحر في لبنان يوقعان على وثيقة تفاهم سياسية بينهما.
2006- محكمة باكستانية تأمر برفع الإقامة الجبرية عن مهندس قنبلتها الذرية عبد القدير خان.
من مواليد هذا اليوم..
1892- وليم مورفي، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.
1911- رونالد ريغان، رئيس الولايات المتحدة الأربعين.
من وفيات هذا اليوم..
1899- ليو فون كابريفي، مستشار ألمانيا.
1952- الملك جورج السادس، ملك المملكة المتحدة.
أعياد ومناسبات..
اليوم الوطني في نيوزيلندا.
اليوم الوطني في فنلندا وإسكندنافيا.