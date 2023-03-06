SCS-NET
عــاجــل مراسل سانا: بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد.. وزير العدل القاضي أحمد السيد يتفقد مبنى القصر العدلي في مدينة اللاذقية ضمن جولة للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالمحاكم جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة

6 آذار 2006- حزب الله والتيار الوطني الحر في لبنان يوقعان على وثيقة تفاهم سياسية بينهما

2023-03-06

دمشق-سانا

1778- التوقيع على التحالف العسكري الأمريكي الفرنسي بعد أن دعمت فرنسا المستعمرات الثلاث عشرة الأمريكية خلال حرب استقلالها ضد المملكة المتحدة.

1817- القائد الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين يعبر جبال الأنديز مع جيشه لتحرير تشيلي من الاحتلال الإسباني.

1819- تأسيس سنغافورة.

1840- نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.

1922- التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.

1952- الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

1996- سقوط طائرة ركاب تركية من طراز بوينغ في المحيط الأطلسي، ومقتل جميع ركابها وطاقمها.

2004- تفجير إرهابي انتحاري داخل المترو بموسكو يودي بحياة 40 راكباً إضافة إلى جرح أكثر من 150 آخرين.

2006- حزب الله والتيار الوطني الحر في لبنان يوقعان على وثيقة تفاهم سياسية بينهما.

2006- محكمة باكستانية تأمر برفع الإقامة الجبرية عن مهندس قنبلتها الذرية عبد القدير خان.

من مواليد هذا اليوم..

1892- وليم مورفي، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.

1911- رونالد ريغان، رئيس الولايات المتحدة الأربعين.

من وفيات هذا اليوم..

1899- ليو فون كابريفي، مستشار ألمانيا.

1952- الملك جورج السادس، ملك المملكة المتحدة.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في نيوزيلندا.

اليوم الوطني في فنلندا وإسكندنافيا.

انظر ايضاً

5 آذار1958- الإعلان عن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة من دمشق

دمشق-سانا 1840 – أحمد باي بن مصطفى يؤسس مدرسة باردو الحربية كأول مدرسة عصرية في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved