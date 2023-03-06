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السفارة السورية في موسكو ترسل شحنة مساعدات جديدة لمتضرري الزلزال

2023-03-05

موسكو-سانا

أرسلت السفارة السورية في موسكو اليوم شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية المقدمة من أبناء الجالية السورية ومتبرعين من الشعب الروسي الصديق إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من الشهر الماضي.

وتم إرسال الدفعة الجديدة بوزن 30 طناً من المساعدات الإنسانية على متن طائرة ش حن روسية ستصل غداً إلى مطار اللاذقية الدولي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة المشكلة لقبول التبرعات الخاصة بالاستجابة لكارثة الزلزال.

كما تقوم السفارة بتجهيز شحن دفعة ثانية بوزن 30 طناً على متن طائرة روسية أخرى ستنطلق خلال الأيام القادمة فور استكمال إجراءات التجهيز.

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