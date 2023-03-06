اختتام معرض سيلا الدولي الخامس عشر للأحذية والجلديات على أرض مدينة المعارض

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات معرض سيلا الدولي الخامس عشر للأحذية والجلديات (دورة التحدي ربيع صيف 2023) الذي نظمته على أرض مدينة المعارض بدمشق ولمدة أربعة أيام مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع الاتحاد العربي للصناعات الجلدية ووزارة الصناعة.

وفي تصريح للإعلاميين بختام الفعاليات أوضح خلف مشهداني مدير عام المجموعة أن المعرض شهد إقبالاً نوعياً من قبل أصحاب الاختصاص والوفود من خارج سورية ومن مختلف المحافظات، كما شهد توقيع الكثير من العقود والتفاهمات التي تمت بين المشاركين وزوار المعرض، وتسجيل أغلبية المشاركين طلبيات للسوقين الداخلية والخارجية.

ولفت مشهداني إلى أن المعرض الافتراضي المرافق للمعرض والمنصة الافتراضية والأرقام الموجودة عليها أتاحت الفرصة للراغبين والمهتمين من خارج سورية للتواصل مع المشاركين ومشاهدة البضاعة عبر الفيديو والتوصية على عدد من الطلبيات، منوها بالمبادرة العالمية لشراء المنتجات السورية التي أطلقها الاتحاد العربي للصناعات الجلدية من خلال المعرض، والتي تم خلالها توجيه دعوات لتجار العالم والدول الشقيقة والجارة للقدوم إلى سورية، وقد استجاب العديد منهم وسجل مجموعة من الطلبيات لتنفيذها.

وأشار مشهداني إلى أن نوعية المشاركة بهذه الدورة مختلفة تماماً عن الدورات السابقة، فكل الماركات الموجودة مهمة ولها أسواق خارجية، حتى أن بعض زوار المعرض من العراق والأردن وفلسطين تفاجؤوا بنوعية وجودة البضاعة السورية المعروضة، وسجلوا جميعاً طلبيات، لافتاً إلى أن مجموعة مشهداني تسعى خلال الدورات القادمة لتوسعة المعرض، وقد تكون هناك نسخ منه خارج سورية.

يوسف سعد المستشار الأول للاتحاد العربي للصناعات الجلدية اعتبر أن معرض سيلا أثبت قدرة الصناعي السوري على العمل في كل الظروف الصعبة، ولاسيما مع التداعيات السلبية التي خلفها الزلزال مؤخراً، حيث أن حضور المنتجات السورية وتنوعها الكافي وجودتها الممتازة غطى كل متطلبات التجار العرب الذين زاروا المعرض، وكذلك التجار المحليين، مبيناً أن المعرض ليس ساحة للبيع فقط وإنما ساحة لتبادل الخبرات والإبداع وإقامة الشراكات التجارية والصناعية.

وأشار سعد إلى أن المعرض نجح بدورته الحالية نجاحاً جيداً ويجري حالياً التحضير للدورة القادمة من معرض سيلا خريف وشتاء 2023، وسوف يكون عند ثقة مجتمع الأعمال والصناعيين وثقة المستهلكين لتلبية جميع الأذواق.

وكانت فعاليات المعرض انطلقت في الثاني من شهر آذار الجاري بمشاركة 55 شركة محلية من القطاعين العام والخاص ومن 10 دول عربية وأجنبية، موزعة على عدد من الأجنحة عرضت فيها منتجاتها، والمتمثلة بأحدث موديلات الأحذية والصناعات والمنتجات الجلدية كالحقائب ولوازمها والأحزمة وآلات القص والتفصيل والتصميم والخياطة.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency