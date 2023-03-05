أمل غانم: كاتبة شابة ترنو نحو آفاق التميز بقلم يحمل لغة تفاؤلية

السويداء-سانا

خطت الكاتبة الشابة أمل غانم بقلمها العديد من الخواطر النثرية والشعرية والقصص القصيرة، لتتميز في مجال الكتابة الأدبية والإبداعية، وتكللها بإصدار كتابها الأول أوركيد.

أمل ذات الـ 23 عاماً من مواليد قرية المشنف بمحافظة السويداء، والطالبة في قسم الرياضيات بكلية العلوم في جامعة البعث، بدأت موهبتها بالكتابة منذ الرابعة عشرة من عمرها، وازداد طموحها في المرحلة الجامعية وبدأت بخطواتها الفعلية في عالم الكتابة من خلال نشرها لنصوص وخواطر كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقل للبحث عن سبلٍ داعمة لمسيرتها الأدبية كما بينت في حديثها لمراسلة سانا.

غانم تطوعت في منتدى اليمامة الأدبي في بداياتها، وشاركت من خلاله بأول مهرجان أدبي لها، ثم تطوعت في نادي الشباب الثقافي التابع لفرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء، حيث تم نشر كتاباتها في جريدة الأسبوع الأدبية وجريدة الآفاق.

ونوهت غانم بالدور الكبير لمؤسس فريق سيريوس الروائي الكاتب المصري علاء سرحان في صقل موهبتها وتجسيدها على هيئة كتاب، حيث تم إصدار كتابها الأول أوركيد وهو كتاب الكتروني يتماشى مع متطلبات العصر يحمل في طياته وصفاً للحياة ومعاناة الإنسان.

وتحاول غانم الكتابة عن قضايا تهم الشباب بلغة بسيطة بعيداً عن التعقيد تلامس مشاكلهم اليومية والمعاناة.

وحول تجربة غانم الأدبية لفت كاتب السيناريو وعضو نقابة الفنانين أحمد السيد إلى أنه قرأ عبارات جميلة منتقاة بدقة وعناية تتماشى مع أفكار شبابية.

ووفقاً لما قاله مدير المركز الثقافي في ناحية المشنف في السويداء عاهد غانم فإن أمل شابة طموحة لديها ميول أدبية وابداعية منذ صغرها، وكانت تشارك في فعاليات المركز وتحاول تقديم الأفضل.

وتعكف غانم على إصدار كتاب جديد لها كونها ترى الكتابة بالنسبة لها فرصة لإبقاء الحياة على ورق، وطموحها نحو التميز والمزيد من الإبداع لا يتوقف عند محطة واحدة.

ريم الفارس

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency