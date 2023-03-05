ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة في الدوري الإنكليزي

ليفربول-سانا

فاز فريق ليفربول على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف مقابل لا شيء في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم.

وأحرز محمد صلاح الهدفين الرابع والسادس ليرفع رصيده إلى 129 هدفاً مع ليفربول في الدوري الممتاز ويصبح الهداف التاريخي لناديه في المسابقة وبفارق هدف واحد عن روبي فاولر.

وهز كودي جاكبو الشباك مرتين في الدقيقتين 43 و50، وأضاف داروين نونيز هدفين في الدقيقتين 47 و75 واختتم البديل روبرتو فيرمينو الأهداف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد ليفربول 42 نقطة من 25 مباراة، وتقدم إلى المركز الخامس وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي خاض 26 مباراة بينما تجمد رصيد يونايتد عند 49 نقطة بالمركز الثالث.

ويتصدر أرسنال الدوري برصيد 63 نقطة من 26 مباراة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى تعادل نوتنغهام فورست مع إيفرتون بهدفين لمثلهما في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

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