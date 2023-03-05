مصرع 11 شخصاً جراء العاصفة الثلجية التي اجتاحت الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

لقي 11 شخصاً مصرعهم جراء العاصفة الثلجية القوية التي اجتاحت خمس ولايات أمريكية.

ونقلت شبكة ان بي سي نيوز الإخبارية عن السلطات قولها: إن 11 شخصاً لقوا حتفهم في خمس ولايات بعد سلسلة من العواصف المصحوبة برياح مدمرة ضربت المنطقة، بينهم 5 في كنتاكي، وواحد في تينيسي، وثلاثة في الاباما، وواحد في أركنساس، وواحد في ولاية ميسيسيبي.

وغطت الثلوج أجزاء من نيويورك وفيرمونت ونيوهامبشاير وماين، ما تسبب بانزلاق عشرات السيارات والشاحنات والمقطورات عن الطرق، كما تسببت الرياح القوية بسقوط عدد من الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي.

وتقطعت السبل بالعديد من سكان كاليفورنيا في المناطق الجبلية ويتوقع أن يبقى العديد في لوس انجلوس محاصرين في منازلهم لمدة أسبوع آخر على الأقل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الرياح القوية وهطول ثلوج كثيفة في المناطق الشمالية الشرقية وشمال نيو انغلاند، كما صدرت تحذيرات من حدوث فيضانات في المناطق الساحلية شمال كاليفورنيا وجنوب ولاية أوريغون.

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