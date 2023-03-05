الموارد المائية تنهي أعمال صيانة سدود الري في طرطوس

طرطوس-سانا

أنهت الورشات التابعة لمديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس أعمال الصيانة اللازمة لسدود الري بالمحافظة، استعداداً لموسم الري القادم.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس محمد محرز في تصريح لمراسلة سانا أن أعمال الصيانة تأتي في إطار الخطة السنوية للمديرية والتحضيرات لموسم الري القادم، حيث قامت الورشات بالكشف على كل السدود ومآخذ الري، لصيانتها وتغيير أي موانع وخراطيم تؤدي لأداء غير سليم خلال الموسم وتمنع وصول المياه للأراضي الزراعية.

بدوره أشار مهندس الصيانة في المديرية كريم الموعي إلى أن عمليات الإصلاح شملت صيانة مآخذ الري، حيث تم في سد الشهيد باسل الأسد التأكد من إحكام الصمام وإجراء المعالجات الضرورية من لحام وخراطة وتسوية وفك الخراطيم المهترئة وتركيب خراطيم جديدة، موضحاً أن هذه الإجراءات تقوم بها المديرية كل عام لسدود المحافظة كافة.

غرام محمد

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