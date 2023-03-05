دورة تدريبية للكوادر الإدارية والتدريسية حول السلامة العامة في طرطوس

طرطوس-سانا

أطلقت مديرية التربية في طرطوس دورة تدريبية حول السلامة العامة وإجراءاتها في مركز الباسل للإعداد والتأهيل التربوي.

وتأتي الدورة التدريبية في إطار خطة التعاون بين وزارة التربية ومؤسسة الآغا خان للتنمية، للعمل على تخفيف المخاطر المحتملة من تداعيات الكوارث، واستعداداً لاستجابة الطوارئ.

مدير التربية علي شحود بين في تصريح لمراسلة سانا أن الدورة تهدف إلى تدريب الكوادر الإدارية والتدريسية على الإسعافات الأولية والجاهزية لحالات الطوارئ في المدارس لتحقيق واقع تربوي صحي أكثر أماناً في المدارس، مشيرا إلى أنها تقام يومي (الجمعة والسبت) بشكل أسبوعي ولمدة شهرين.

المتدربة ريما الخطيب نوهت بالقيمة والفائدة المحققة من التدريب لكونه يتمحور حول كيفية الاستجابة السريعة والتصرف بشكل وقائي وعلاجي وإجراء الإسعافات الأولية بمختلف أشكالها، بينما أشارت المتدربة هالة خونده إلى ضرورة التأهب والاستعداد بشكل دائم لمواجهة أي حالة إسعافية أو طارئة وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات من دون نشر الخوف والهلع أمام الطلاب بالمدارس.

ودعا المتدرب كميت محرز جميع الكوادر بمختلف المدارس لاتباع هذه الدورة لكونها غنية ومفيدة خاصة بالتعامل مع الحالات الإسعافية المختلفة والتصرف بطريقة مناسبة وسريعة.

وأكد المدرب الدكتور وعد علي أن الإسعاف الأولي أصبح ضرورة ملحة للمجتمع المدرسي بشكل عام كونه يؤمّن عناية فورية ومؤقتة قبل وصول الرعاية الطبية، وذلك من أجل الحفاظ على الحياة ومنع حدوث المضاعفات وتسريع الشفاء.

أما المدرب المهندس علي راجحة فأشار إلى أنه تتم تهيئة جزء من الكادر الإداري والتدريسي في المدرسة لتشكيل 3 مجموعات طوارئ في كل مدرسة، تضم مشرفي سلامة ومشرفي إطفاء ومشرفي إسعافات أولية.

هيبه سليمان

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