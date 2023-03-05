مؤسسة ضمان مخاطر القروض… تقديم الضمانات لمشاريع تنموية بأكثر من ملياري ليرة سورية

دمشق-سانا

كثفت مؤسسة ضمان مخاطر القروض عملها بالشراكة مع المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر، لتقديم الضمانات المصرفية للراغبين في تأسيس مشروع متناهي الصغر أو صغير أو متوسط أو أصحاب المشاريع القائمة الذين يريدون توسيع نشاطهم، في حال عدم كفاية الضمانات المقدمة من قبلهم.

ووفقاً لنظام عمليات المؤسسة التي تكللت جهودها مؤخراً بمنح 18 صك ضمان لإقامة عدد من المشاريع، فإن أنواع المشاريع المقبولة (الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والتجارية التي تخدم القطاعين الزراعي والصناعي والمشاريع المنتجة أو المستخدمة للطاقات المتجددة، وكذلك المهن العلمية والفكرية والحرف اليدوية).

وفي لقاء مع سانا، أوضح المدير العام للمؤسسة الدكتور قيس عثمان أنه تم البدء فعلياً باستقبال طلبات الضمان ودراستها، اعتباراً من منتصف أيلول العام المنصرم، والعمل مستمر حتى تاريخه، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف والمضمونة من المؤسسة 2 مليار و675 مليون ليرة سورية بمبلغ ضمان قدره 755 مليون ليرة سورية، وذلك عبر 18 قرضاً لإقامة مشاريع تنموية صناعية وزراعية وأخرى تتعلق بالمهن العلمية.

وبهدف تعزيز عملية التنمية من خلال توسيع دائرة القروض المكفولة بضمانة المؤسسة، أكد عثمان أنه تم توقيع اتفاقيات لضمان مخاطر القروض مع مصارف “التجاري السوري وبنك بيمو السعودي الفرنسي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك قطر الوطني وبنك الأردن ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير وبنك فرنسبنك والبنك العربي والمصرف الزراعي التعاوني وبنك بيبلوس ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر والمصرف الأول للتمويل الأصغر ومصرف الإبداع”، كاشفا أن مصارف “التجاري السوري والدولي للتجارة والتمويل والوطنية للتمويل الأصغر وبنك الأردن” باشرت تطبيق الاتفاقيات الموقعة معها، وتم ضمان قروض ممنوحة من قبلها.

وتقوم المؤسسة بالتواصل المباشر والمستمر مع المصارف بهدف حثهم على تعميم إجراءات تنفيذ اتفاقية الضمان المبرمة مع المؤسسة عبر فروعهم في المحافظات وفقا لمدير المؤسسة، وإعلام مديري الفروع بعدم رفض طلب أي قرض لصاحب مشروع صغير أو متوسط بسبب نقص ضماناته، بل إعلامه بإمكانية استفادته من خدمات المؤسسة والحصول على ضمان من قبلها.

وأكد عثمان أن المؤسسة تعمل بجاهزية تامة ودائمة لاستقبال ومعالجة طلبات ضمان مخاطر القروض التي ترد إليها من المصارف ومساعدة جميع الراغبين بتأسيس المشروعات واستقبالهم لتأمين الحصول على خدماتها في مقرها بدمشق، والإجابة عن استفساراتهم وشرح المتطلبات القانونية وإرشادهم بالتوجه إلى أي من المصارف المبرمة معها اتفاقية ضمان للبدء بإجراءات التمويل.

ويمكن للمواطنين بالمحافظات الراغبين بإقامة مشروع والحصول على تمويل مصرفي دون وجود ضمانات كافية الاتصال هاتفيا بالمؤسسة على الرقم (0981010555) أو مراسلتها من خلال صفحتها عبر الفيسبوك أو موقعها الإلكتروني للحصول على المعلومات والشروط لمنح التمويل اللازم.

وسيم العدوي

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