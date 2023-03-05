طباع وسبحاني يطلعان على الواقع التعليمي في المدرسة الإيرانية بدمشق

دمشق-سانا

اطلع وزير التربية الدكتور دارم طباع والسفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني على سير العملية التعليمية في المدرسة الدولية الإيرانية بمنطقة كفرسوسة.

وخلال زيارتهما للمدرسة اطلع الوزير طباع وسبحاني على التقنيات الذكية المستخدمة بالدروس وعلى الصالة الرياضية والمكتبة وقاعة التعليم المهني ومختبر العلوم، كما تم في نهاية الجولة عرض فيلم عن النهضة التعليمية بإيران.

السفير سبحاني أوضح أن الزيارة للوقوف على الجانب التعليمي والتدريبي وأنشطة المدرسة، مبيناً أنه يدرس فيها أبناء الموظفين الإيرانيين بالسفارة والجالية الإيرانية بسورية وعدد طلابها 218 وتتضمن ثلاث مراحل (تمهيدية وإعدادية وثانوية)، وطاقمها التعليمي من إيران والنظام التدريسي فيها هو ذاته المعتمد من قبل وزارة التربية في إيران، مشدداً على ضرورة تبادل التجارب والخبرات والعلاقات بين وزارتي البلدين.

بدوره لفت الوزير طباع إلى وجود عدة مدارس دولية في سورية، منها الباكستانية والإيرانية وغيرها وأن وزارة التربية السورية تعمل على تأمين الخدمات اللازمة لهذه المدرسة التي تمكن الطالب من التعلم عبر عدد كبير من الكتب الغنية بالمعارف، وهناك أيضا مخابر يستطيع الطالب من خلالها أن يقوم بتجارب مميزة.

رحاب علي وبشرى برهوم

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