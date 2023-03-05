الجيش الروسي يسقط مروحية أوكرانية ويدمر مراكز قيادة خاصة بالطائرات المسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ 24 الماضية العديد من الأهداف والمنشآت العسكرية الأوكرانية، بينها أنظمة صواريخ ومدفعية، إضافة إلى إسقاط مروحية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث تم القضاء على أكثر من 500 من جنودها، وتدمير عشرات الآليات العسكرية.

وفي اتجاه كوبيانسك، تم وفقاً للتقرير القضاء على 40 جندياً أوكرانياً على الأقل، وتدمير 4 آليات عسكرية نتيجة الضربات الجوية والقصف المدفعي.

وعلى محور كراسنو ليمان، أسفر القصف الذي نفذته المقاتلات الروسية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة عن مقتل نحو 180 جندياً، وتدمير مركبات عسكرية ونظام مدفعي.

وحسب التقرير، أسفرت العمليات الهجومية التي شنتها القوات الروسية في اتجاه دونيتسك عن مقتل أكثر من 210 عناصر من القوات الأوكرانية، وتدمير عدد من المركبات العسكرية، إضافة إلى أنظمة مدفعية من طراز ام 777 و ام 109 ومنظومة صواريخ (هيمارس).

وفي محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيه أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل نحو 80 جندياً أوكرانياً، وتدمير منظومة رادار أمريكية الصنع، فيما تم باتجاه خيرسون القضاء على أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، وتدمير 10 مركبات.

وذكر التقرير أن وسائط الدفاع الجوية الروسية أسقطت مروحية من طراز(مي 8) تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما تم تدمير مراكز قيادة خاصة بالطائرات المسيرة.

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