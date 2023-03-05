مساعدات روسية لجمعية المساعي الخيرية ودار كفالة الأيتام في اللاذقية

اللاذقية-سانا

قدم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم اليوم نحو 6 أطنان من المساعدات الإنسانية، تضمنت مواد غذائية وألبسة لجمعية المساعي الخيرية ودار الأيتام في اللاذقية.

وأكد ممثل مركز التنسيق الروسي في القاعدة النقيب أنطون ديو لمراسل سانا، أن بلاده تواصل تقديم المساعدات للشعب السوري لمساعدته في تجاوز محنته.

ولفت وليد أسمر مدير دار كفالة الأيتام في اللاذقية إلى أنه بعد الكارثة التي حلت بعدد من المحافظات فإن الأصدقاء الروس الذين وقفوا إلى جانب بلادنا في جميع أزماته، يقدمون المساعدات من مواد غذائية وألبسة و”بياضات” لأسر الضحايا والمتضررين من الزلزال، موجهاً الشكر لروسيا على وقفتها الإنسانية.

وأوضح أسمر أن دار كفالة الأيتام وجمعية المساعي الخيرية تقدم إمكانياتها المعنوية والمادية والصحية بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والعمل لإيصال هذه المواد للمتضررين، مؤكداً استعداد الجمعية لاستقبال أي طفل فقد والديه جراء الزلزال.

بدوره لفت رئيس مجلس إدارة جمعية المساعي الخيرية فواز دالية إلى قيام المعنيين في المحافظة بجولات لإجراء استبيانات للمتضررين من الزلزال، بالتنسيق مع المحافظة للوقوف على حاجياتهم والعمل على تأمينها.

وتضم الجمعية دارا لكفالة الأيتام ومستوصفاً، وتحتوي مركز إيواء يضم 50 شخصاً من أطفال ومقيمين معهم.

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