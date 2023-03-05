مساعدات روسية إلى المتضررين من الزلزال بمركز إيواء في الغاب

حماة-سانا

وزعت محافظة حماة اليوم مساعدات غذائية مقدمة من روسيا الاتحادية للمتضررين جراء الزلزال، في مركز إيواء في نهر البارد بمنطقة الغاب.

وذكر معاون القائد المسؤول للشؤون الإدارية للقوات الروسية عن منطقة إدلب العقيد افي نيس في تصريح لمراسل سانا، أن المساعدات مساهمة إنسانية لمصلحة المتضررين للتخفيف من معاناتهم، مؤكدا استمرارية تقديم هذه المساعدات بما يشمل المنكوبين في مختلف مناطق المحافظة.

مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلازل في محافظة حماة محمد أبو جدعان بين في تصريح مماثل أن المساعدات الروسية تشمل مواد غذائية للعائلات التي فقدت منازلها جراء الزلزال، والمقيمة في مركز إيواء نهر البارد بمنطقة الغاب في ريف حماة.