موسكو-سانا

أفادت سلطات منطقة زابوروجيه الروسية أن القيادة الأوكرانية نقلت مسلحين تدربوا في بريطانيا إلى أراضي المنطقة التي تسيطر عليها كييف.

وقال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف وفقاً لوكالة نوفوستي: “في الأيام الأخيرة وصل حوالي 3500 مسلح أوكراني تم تدريبهم في بريطانيا إلى مدينة زابوروجيه”.

ووفقا لروغوف تستغرق عمليات التدريب في القواعد البريطانية ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وبحسب تقارير سابقة نشرتها وسائل إعلام بريطانية، تم تدريب 10 آلاف جندي أوكراني هناك العام الماضي، ومن المقرر تدريب 40 ألفا آخرين هذا العام، حيث يتم تدريب هؤلاء الجنود في قاعدة ووركوب.

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