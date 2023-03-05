أكثر من 2600 خدمة دعم نفسي قدمتها صحة الحسكة لتفادي آثار الزلزال

الحسكة-سانا

استفاد 2600 مواطن في أرجاء محافظة الحسكة من خدمات الدعم النفسي الخاصة بالآثار الناجمة عن الزلزال، بما فيها الإسعافات النفسية للمواطنين، وذلك في إطار حملة الاستجابة التي تنفذها مديريات الصحة في مختلف المحافظات السورية.

وبين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن فرق الاستجابة السريعة التابعة للمديرية مستمرة في نشر ثقافة التوعية الصحية وتقديم الدعم النفسي، للتخفيف من الآثار النفسية التي يمكن أن يحدثها الزلزال، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجمعيات الخيرية.

ولفت مدير الصحة إلى أن حملة الاستجابة التي أطلقت في الـ 26 من شباط الماضي مستمرة حتى الـ 20 من الشهر الحالي عبر استهداف المراكز الصحية ومراكز الإيواء المؤقت والدوائر والنقابات، وتقديم خدمات توعية إلى الأهالي بكيفية التعامل مع الأعراض الناشئة عن الزلزال ومعالجة الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية ونفسية.

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