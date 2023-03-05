توزيع نحو 450 طناً من بذار البطاطا الأجنبية المستوردة على فلاحي حماة

حماة-سانا

وزع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة نحو 450 طناً من بذار البطاطا الأجنبية المستوردة على الفلاحين المكتتبين من العروة الربيعية للموسم الحالي.

وأشار مدير الفرع المهندس لؤي الحصري لمراسل سانا اليوم إلى توزيع كامل الكمية المكتتب عليها من قبل المزارعين من أصناف سبونتا وأغريا وسينيرجي وأريزونا وإيفرست، مبيناً أن الأصناف المكتتب عليها ذات نوعية جيدة وخضعت للفحوصات المخبرية من قبل لجان مختصة أواخر العام الماضي.

ولفت الحصري إلى أن أسعار البذار المستوردة في المؤسسة العامة لإكثار البذار أقل من السوق المحلية، ما دفع الفلاحين للاكتتاب عليها بكميات جيدة، مشيراً إلى أن عمليات زراعة البطاطا في أراضي المحافظة للعروة الربيعية شارفت على الانتهاء.

من جهة ثانية بين الحصري أن عمليات بيع بذار القمح المعقمة والمغربلة لفلاحي المحافظة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، حيث يمكن للفلاحين شراء البذار من المصارف الزراعية أو من الفرع بشكل مباشر، مشيراً إلى أن كميات بذار القمح التي باعها الفرع منذ بداية الموسم وحتى تاريخه بلغت 17 ألفاً و813 طناً.

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