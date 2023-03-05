انحراف قطار عن مساره في ولاية أوهايو الأمريكية

واشنطن-سانا

خرج قطار شحن عن مساره في مقاطعة كلارك بولاية أوهايو الأمريكية، في ثاني حادث من نوعه بالولاية خلال شهر واحد فقط.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 20 من أصل 212 عربة بالقطار خرجت عن المسار على طريق الولاية رقم 41، بالقرب من أرض المعارض في مقاطعة كلارك الليلة الماضية دون أن تقع إصابات أو ضحايا.

وأكدت السلطات الأمريكية أن الحادث لم يؤد إلى تسرب لأي مواد خطيرة على غرار ما حدث مطلع الشهر الماضي، عندما خرج قطار نورفولك الجنوبي الذي كان يضم 50 عربة عشر منها تحمل مادة كلوريد الفينيل عن مساره، ما أدى إلى عملية إجلاء للمناطق المجاورة.

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