أوليانوف: نظام كييف ليس مستعداً لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية

موسكو-سانا

أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن نظام كييف ليس مستعداً لإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية لإبعاد خطر تعرض المحطة لهجمات.

وقال أوليانوف في قناته على تلغرام: “طرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيلول الماضي مبادرة لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وهذا المقترح من شأنه إبعاد الهجمات من وإلى المحطة لكنه لم ينفذ بعد لأن أوكرانيا ليست مستعدة لذلك.”

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى من نهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرجودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة الإنتاجية.

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