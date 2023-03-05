منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سنسمح للوكالة الدولية بإجراء أنشطة تحقق ورصد إذا لزم الأمر

طهران-سانا

أعلنت إيران أنها ستسمح طوعاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والرصد إذا لزم الأمر، وسيتم الاتفاق على طريقة التنفيذ بين الطرفين خلال اجتماع فني سيعقد قريباً في طهران.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان اليوم إنها توصلت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بيان مشترك للتعاون بينهما في ختام زيارة رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية إلى طهران، والاجتماع والتفاوض مع كبار المسؤولين في إيران.

وبينت المنظمة انه سيتم تنفيذ التفاهمات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بروح التعاون والامتثال الكامل لاختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات إيران على أساس اتفاقات الضمانات الشاملة.

وحول قضايا الضمانات المتبقية المتعلقة بثلاثة أماكن أعلنت المنظمة استعداد إيران لمواصلة التعاون وتوفير المعلومات والمزيد من الوصول من أجل معالجة هذه القضايا.

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