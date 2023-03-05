وزارة الزراعة: البصل المستورد من مصر مطابق للاشتراطات الصحية السورية

دمشق-سانا

نفت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حظر بعض الدول لاستيراد البصل المصري بسبب الأثر المتبقي للمبيدات فيه، مؤكدة أن البصل المستورد من مصر مؤخراً مطابق للاشتراطات الصحية السورية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن استيراد البصل من مصر تم وفق اشتراطات الصحة النباتية السورية، وهو خال من كافة الآفات الخاضعة للوائح، مشيرة إلى أنه تم فحص الشحنات من قبل مركز الحجر الصحي النباتي في منفذ الدخول في مرفأ طرطوس بعد تدقيق كافة الوثائق المرفقة وخاصة الشهادة الصحية النباتية، إضافة إلى أخذ عينات وإرسالها إلى المخابر المختصة المعتمدة حيث بينت النتائج خلوها من الآفات وبالتالي تم الإفراج عنها أصولاً.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم التواصل مع إدارة الحجر الزراعي في مصر والتي أكدت أن القرار المتداول حول حظر استيراد البصل من مصر بسبب الأثر المتبقي للمبيدات قديم ويعود لأكثر من 4 سنوات وتم إلغاؤه بعد صدوره بشهرين وحالياً لا يوجد أي حظر من أي دولة في العالم على استيراد البصل المصري.

وجددت الوزارة تأكيدها أن جميع الشحنات المستوردة إلى سورية يتم عرضها على الحجر الصحي النباتي، وعدد من الجهات المعنية الأخرى للكشف عليها صحياً خوفاً على صحة المواطنين والصحة النباتية، ويتم سحب عينات من الشحنة وعرضها على المخابر المعتمدة للتأكد من أنها مطابقة للاشتراطات السورية.

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