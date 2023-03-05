وقفة تضامنية للجالية السورية والعربية في تورنتو الكندية مع سورية بمواجهة الحصار

اوتاوا-سانا

نظمت الجالية السورية والعربية في كندا اليوم أمام مبنى السفارة الأمريكية في مدينة تورنتو وقفة تضامنية مع الشعب السوري رفضاً للحصار الجائر المفروض عليه ضمن فعاليات حملة “ارفعوا الحصار عن سورية”.

وأكد المشاركون في الوقفة ضرورة رفع الحصار الغربي بأسرع وقت ممكن معربين عن رفضهم للسياسة الأمريكية الإجرامية التي تمارسها عبر هذا الحصار وما ينتج عنه من نتائج كارثية من الناحية الصحية والخدمية والإنسانية على الشعب السوري ولا سيما بعد كارثة الزلزال المدمر.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم السوري ولافتات تندد بالحصار وتطالب بالرفع الفوري له.

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