أرسنال يفوز على بورنموث في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق أرسنال على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل أهداف أرسنال كل من توماس بارتي وبين وايت وريس نيلسون في الدقائق 62 و70 و96 من زمن المباراة.

في حين سجل هدفي بورنموث كل من فيليب بيلينغ بعد مرور 9 ثوانٍ على انطلاق المباراة وماركوس سينسي في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز عزز أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، بينما بقي رصيد بورنموث عند النقطة 21 في المركز التاسع عشر.

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