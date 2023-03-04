الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 480 فلسطينياً بينهم 62 طفلاً خلال شباط

القدس المحتلة-سانا

أعلن مركز أسرى فلسطين للدراسات أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 480 فلسطينياً، بينهم 62 طفلاً خلال شهر شباط الماضي.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال تشن يومياً حملات اعتقال بحق الفلسطينيين، للتضييق عليهم وكسر صمودهم، مشيراً إلى أنها اعتقلت 480 فلسطينياَ، معظمهم من الضفة الغربية خلال الشهر الماضي بينهم 62 طفلاً، و10 فلسطينيات، و14 فلسطينياً من قطاع غزة المحاصر.

ولفت الأشقر إلى أن الأسرى الفلسطينيين يواصلون في معتقلات الاحتلال احتجاجاتهم رفضاً لتصاعد الانتهاكات بحقهم، مؤكداً أن آلاف الأسرى سيضاعفون خطواتهم الاحتجاجية، تنديداً ورفضاً للإجراءات العنصرية بحقهم التي أوصى بها الوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم وصولاً إلى بدء الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال نحو 4780، بينهم 160 طفلاً و29 أسيرة.

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