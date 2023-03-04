وصول أربع طائرات إماراتية إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب تحمل مساعدات إغاثية

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وصلت اليوم أربع طائرات إماراتية إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب الدولية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال

وذكر مراسل سانا أن طائرة إماراتية وصلت إلى مطار دمشق الدولي، وعلى متنها مساعدات إنسانية وإغاثية.

كما وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرتا مساعدات إماراتيتان تحملان مواد غذائية وطبية، بلغت حمولة الأولى وفق مدير المطار المهندس زياد الطويل 45 طناً من المساعدات الغذائية، بينما حملت الثانية 15.9 طناً من المساعدات الطبية.

ووصلت اليوم أيضاً طائرة إماراتية إلى مطار حلب الدولي تحمل 30 طناً و400 كيلوغرام من المساعدات الإغاثية والأغذية للمتضررين من الزلزال.

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