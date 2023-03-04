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طقس الغد… ارتفاع بدرجات الحرارة وفرصة لهطل زخات مطرية على بعض المناطق ليلاً

2023-03-04

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية وخاصة في المنطقة الجنوبية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً على المناطق الشرقية والجزيرة، مع فرصة لهطل زخات من المطر على بعض المناطق الساحلية والشمالية الغربية ليلاً.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وجنوبية غربية على باقي المناطق، وتكون معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 26 /11
المنطقة الجنوبية 25 / 8
المرتفعات الجبلية 20 / 4
المنطقة الوسطى 26 / 10
المنطقة الساحلية 23 / 12
المنطقة الشمالية 23 / 8
منطقة الجزيرة 25 / 10
المنطقة الشرقية 28 / 11
منطقة البادية 25 / 10

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