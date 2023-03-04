لتخطي الآثار النفسية للزلزال.. الأمانة تقدم أنشطة هادفة للأطفال في مراكز الإقامة المؤقتة بحماة

حماة-سانا

تقدم فرق الأمانة السورية للتنمية المساعدة للأطفال الموجودين ضمن مراكز الإقامة المؤقتة في مدينة حماة، لتخطي الآثار النفسية للزلزال، والحفاظ على مشاعرهم، من خلال ممارسة بعض الأنشطة الهادفة.

وأوضحت الأمانة في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك أن الأنشطة التي تقدم للأطفال بمختلف فئاتهم العمرية تتنوع بين الرسم والأعمال اليدوية والترفيهية.

ولفتت الأمانة إلى أن وجود مئات الأطفال في مراكز الإقامة الذين تركوا منازلهم ويعانون مشاكل نفسية تتجاوز حاجاتهم للطعام والسكن البديل جعل متطوعي الأمانة يعملون بالتنسيق مع الجمعيات المعنية وفق أولويات التنمية النفسية والفكرية لتعزيز القيم الإيجابية في سلوكهم والمساهمة باندماجهم الاجتماعي الصحيح، كونهم يعيشون ضمن بيئة غير سليمة أو مستقرة.

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