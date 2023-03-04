مصرع ستة أشخاص جراء حريق بمصنع في بنغلاديش

داكا-سانا

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم، جراء اندلاع حريق في مصنع للأوكسجين جنوب شرق بنغلاديش اليوم.

ونقلت رويترز عن مسؤولين قولهم: إن الحريق اندلع اليوم عقب انفجار وقع في مصنع للأوكسجين في سيتاكوندا التي تبعد 45 كيلومتراً عن مدينة شيتاغونغ الساحلية جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مصرع ستة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح، مرجحين ارتفاع حصيلة الضحايا.

وأشار مسؤول بخدمة الإطفاء إلى أنه لم يتضح حتى الآن سبب الانفجار، بينما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة بالموقع.

وتعتبر الحرائق أمراً شائعاً في مصانع بنغلاديش الفقيرة التي عادة ما تعاني من ضعف معايير السلامة وأدوات مكافحة الحرائق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency