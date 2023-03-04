مشاركون في معرض سيلا: فرصة للتعريف بجديد صناعة الجلديات

دمشق-سانا

أكد عدد من المشاركين في معرض سيلا الدولي الخامس عشر للأحذية والجلديات “دورة التحدي” ربيع وصيف 2023 أهمية المشاركة لجهة الترويج للمنتج السوري والتسويق له، وإيجاد أسواق جديدة من خلال التعرف على الجديد في عالم صناعة الجلديات، وما تتميز به كل شركة مشاركة.

المعرض الذي يقيمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية وتنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الصناعة على أرض مدينة المعارض بدمشق، تشارك به 55 شركة محلية عامة وخاصة من 10 دول عربية وأجنبية.

وفي تصريح لـ سانا اعتبرت المدير المالي للشركة العامة لصناعة الأحذية والدباغة عائدة فهد المعرض فرصة لجميع الشركات من أجل عرض أحدث منتجاتها، وتعزيز اللقاءات بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أنهم عرضوا منتجاتهم المصنوعة من الجلد الطبيعي، ومنها الستر والأحذية بمختلف أنواعها وموديلاتها وبأسعار تنافسية.

من جهته علي حيدر من شركة الشداد لصناعة الأحذية، أوضح أن المعرض فتح أمامهم المجال لعرض التقنية الحديثة التي أدخلوها في عملهم، والمتمثلة بجهاز “سكنر” لإعطاء تقييم صحيح لمقاسات الأحذية، وتصميم نماذج مريحة بالمشي للذين يعانون من مشاكل في القدم “قدم سكرية، قدم مسطحة، فرق ارتفاع”، لافتاً إلى أن هذا النوع من الأحذية يباع بأسعار مخفضة للجرحى.

وأشار سالم دولتلي صاحب معمل لصناعة الأحزمة الجلدية إلى أنه شارك أكثر من مرة بالمعرض، وهو مساحة لتبادل الخبرات، والترويج لمنتجاتهم وتسويقها محلياً وفي الأسواق الخارجية، وتوقيع اتفاقيات تجارية بهذا الخصوص مع زوار المعرض من مصدرين ورجال أعمال.

من جهته أكد أركان جمعة الممثل عن الوفد العراقي المشارك في المعرض أن وجودهم اليوم لدعم الشعب السوري بالدرجة الأولى، وخصوصاً بعد الكارثة الإنسانية التي سببها الزلزال المدمر، وقال” “مهمة الوفد العراقي تقديم ما أمكن من الدعم للسوريين وفي كل المجالات، وسورية يجب أن تنهض من جديد، فنحن نرى التجارة فيها تزدهر عاماً بعد عام، وهكذا يجب أن تكون”.

يشار إلى أن المعرض الذي افتتح أمس الأول يختتم فعالياته غداً، حيث يفتح أبوابه للزوار يومياً، من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساء، مع توافر المواصلات ذهاباً وإياباً من تحت جسر السيد الرئيس إلى مدينة المعارض الجديدة.

لؤي حسامو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency