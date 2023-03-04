منتخب سورية لكرة القدم للشباب يخسر أمام منتخب إندونيسيا في كأس آسيا

طشقند-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم للشباب أمام منتخب إندونيسيا بهدف دون رد اليوم، وذلك في مباراته الثانية بالدور الأول في بطولة كأس آسيا المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وكان منتخبنا افتتح مشاركته بالبطولة يوم الأربعاء الماضي بالخسارة أمام منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، ضمن المجموعة الأولى بالدور نفسه، والذي سيختتمه يوم الثلاثاء القادم بلقاء منتخب العراق.

وبنهاية الدور الأول، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً أن المنتخبات الأربعة الأوائل في البطولة سيتأهلون مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها إندونيسيا في شهر أيار 2023.

محمد الرحيل

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