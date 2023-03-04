غداً.. افتتاح مهرجان التسوق (صنع في سورية) في دوما

دمشق-سانا

تنطلق غداً فعاليات الدورة الـ 141 من مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها، وذلك في مدينة دوما بريف دمشق.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الغرفة تعمل بشكل دائم للتوسع بمهرجانات التسوق لتشمل المناطق والمدن والبلدات المختلفة لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن مكان المهرجان سيكون بصالة السهرة الكائنة في شارع الباسل (طريق حلب القديم) بدوما.

وبين المصري أن المهرجان يتضمن مشاركة 75 شركة من كبرى الشركات المتخصصة بالصناعات الغذائية والمنظفات والألبسة بهدف تغطية متطلبات العائلة السورية والمساهمة في تقديم حسومات وتخفيضات كبيرة.

أحمد سليمان

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