القبض على إرهابي في الأنبار غرب العراق

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على إرهابي، وضبطت كمية من العتاد والعبوات الناسفة في الأنبار غرب البلاد.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان نقله موقع السومرية نيوز أنه “بناء على معلومات استخبارية تم نصب كمين محكم في سيطرة السجر، أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الصقلاوية، حيث تم تسليمه إلى الجهات القضائية”.

وأضافت المديرية: إن مفارزها تمكنت من ضبط أكثر من 200 قذيفة وصاروخ في منطقة الزاوية، حيث قامت مفارز الهندسة برفع المواد وتدميرها موقعياً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency