اكتشاف أفران أثرية كبيرة شرق الصين

بكين-سانا

اكتشف علماء آثار صينيون موقعاً أثرياً يحتوي على عدة أفران كبيرة، يرجع تاريخها إلى ألف سنة في مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشن روي جين مسؤول من مديرية مدينة سوتشو للثقافة والإذاعة والتلفزيون والسياحة قوله اليوم: “تمت أعمال التنقيب لمساحة تغطي قرابة 3000 متر مربع اكتشف فيها 99 موقعاً، بما فيها أفران ومناطق التجفيف وخزانات الترسيب وجدران ومنازل وطرق وآبار وحفر الرماد، إلى جانب ما يزيد على 200 قطعة أثرية مثل الطوب الذهبي والفخاريات والمصابيح”.

وأظهرت التحليلات أن مواقع الفرن الكبيرة ربما تنتمي إلى بينغجيانغ قوانياو وهي أفران معروفة بتصنيع الخزف الملكي، كما أن الاكتشافات قدمت معلومات ودلائل جديدة لاستكشاف الحضارة في منطقة سوتشو، وتمثل أهمية بالغة في دراسة تنمية صناعة الأفران الصينية.

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