الولايات المتحدة تسجل ما يقارب 18 ألف وفاة جراء الإنفلونزا

واشنطن-سانا

سجلت السلطات الطبية الأميركية 26 مليون حالة إصابة على الأقل، و290 ألف حالة استشفاء، و18 ألف حالة وفاة تتعلق بالإنفلونزا حتى الآن في الولايات المتحدة خلال هذا الموسم.

وحسب أحدث تقديرات نشرتها المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، تم تسجيل 117 وفاة ترتبط بالإنفلونزا بين الأطفال هذا الموسم.

ووفقاً لـ (سي دي سي) واصل العدد والمعدل الأسبوعي لحالات الاستشفاء المتعلقة بالإنفلونزا في البلاد انخفاضه، حيث سجلت 1500 حالة استشفاء ترتبط بالإنفلونزا خلال الأسبوع الأخير المنتهي يوم الـ 25 من شباط الماضي.

وفي ضوء ذلك أوصت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق اللقاح السنوي المضاد للإنفلونزا، طالما يواصل فيروس الإنفلونزا انتشاره.