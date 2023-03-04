مجلس النواب في الصين يعلن زيادة موازنة الدفاع لمواجهة التحديات الأمنية

بكين-سانا

أعلن المتحدث باسم مجلس نواب الشعب الصيني وانغ تشاو اليوم أن بلاده ستزيد من ميزانية الدفاع، لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة.

وقال تشاو في مؤتمر صحفي نقلته وكالة تاس: “إن الصين تزيد من ميزانية الدفاع، انطلاقاً من ضرورة الاستجابة إلى التحديات الأمنية المعقدة”، مشدداً على أن تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني، لا يمثل تهديداً لأي دولة في العالم، وإنما يشكل قوة فعالة لحماية الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.

وبين تشاو أن حصة ميزانية الدفاع الصينية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقل من المؤشرات العالمية المسجلة على مدى سنوات.

ولفت تشاو إلى أن الممارسات التعسفية لبعض الدول ضد أفراد وكيانات صينية لا تتفق مع القانون الدولي، معلناً أن المجلس أصدر قانون مكافحة العقوبات، للتصدي لأعمال القمع من قبل الدول الغربية.

وكانت وزارة التجارة الصينية طالبت الولايات المتحدة أمس بالتوقف الفوري عن الضغط غير المبرر على الشركات الصينية، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح هذه الشركات.

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